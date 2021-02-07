В Калуше на заводе произошел выброс химикатов

В Калуше (Ивано-Франковская область) на заводе "Карпатнефтехим" произошел выброс газообразного вещества.
В результате есть пострадавший.
Об этом сообщает местное издание galka.if.ua.
На заводе произошел выброс газов без горения на сушильной башни с производства винилхлорида. Угрозы для населения нет.
Однако, в управлении гражданской защиты ОГА сообщили, что в результате возгорания есть травмированный, который обратился в лечебное учреждение с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей. Состояние легкое.
Спасательные подразделения к ликвидации последствий выброса не привлекались. Сейчас ситуация уже под контролем.