Еще один иск против России в ЕСПЧ подала Украина

Он касается административной практики Москвы по устранению оппонентов.

Украина подала новый иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом в Facebook сообщил замминистра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.

По его словам, 19 февраля 2021 правительство Украины подало новое межгосударственное заявление против России.

"Это девятое заявление, поданное Украиной против Российской Федерации. Оно было зарегистрировано под номером 10691/21", - отметил Лищина.

Заявление касается утверждений правительства Украины об административной практике России, которая прибегает к целенаправленным операциям по убийству оппонентов Российской Федерации как внутри страны, так и за рубежом.