Закон о госслужбе с предложениями Зеленского приняла Рада

Этот закон поддержали с предложениями президента Владимира Зеленского.

Парламент Украины сегодня, 23 февраля, принял закон о госслужбе.

Законопроект №4531 поддержали 267 народных депутатов. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.

Ранее Владимир Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения.

Как пояснили в ОП, президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности госслужбы, но положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.