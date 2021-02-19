На следующей неделе ЕС отменит санкции против Арбузова и Табачника

Таким образом , санкционный список сократится до 8 человек, в нем останутся бывший президент Виктор Янукович и его сын.

Послы стран Европейского союза на следующей неделе отменят санкции против бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС на следующей неделе снимут санкции с бывшего премьер-министра Украины Арбузова и экс-министра образования Табачника. В списке осталось только 8 человек, включая Януковича и его сына", - отметил журналист.

Отметим, Арбузов был и.о. главы правительства с 28 января по 27 февраля 2014 года. Табачник занимал пост министра образования и науки с 28 февраля 2013 года по 23 февраля 2014 года.