 

Билеты на поезда в Украине подорожают на 18%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с весны

События Сегодня, 14:1671
Билеты на поезда в Украине подорожают на 18%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с весны

Однако, можно будет купить билет дешевле.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

Он ожидает, что спрос на поезда не должен снизиться, потому что железная дорога наработала механизм того, как можно уменьшить стоимость для пользователя.

"В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает "Укрзализныця", - рассказал он.

Криклий отметил, что так украинцы смогут получить скидку до 40%.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Билеты, УЗ, подорожание, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
16-фев-2021, 13:54
Из-за непогоды в Украине задерживаются два поезда
Из-за непогоды в Украине задерживаются два поезда
12-фев-2021, 14:49
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что реестр вакцинации от коронавируса в Украине образуют на базе E-Health
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что реестр вакцинации от коронавируса в Украине образуют на базе E-Health
10-фев-2021, 15:22
1400 км концессионных дорог построят в Украине
1400 км концессионных дорог построят в Украине
30-янв-2021, 12:19
"Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда
21-янв-2021, 12:09

Последние новости

15:27
События
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что в деле "ПриватБанка" будут новые подозрения
14:16
События
Билеты на поезда в Украине подорожают на 18%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с весны
14:14
События
На следующей неделе ЕС отменит санкции против Арбузова и Табачника
14:06
События
Закон о госслужбе с предложениями Зеленского приняла Рада
14:03
События
Еще один иск против России в ЕСПЧ подала Украина
11:53
События
Первую вакцину от коронавируса сегодня привезут в Украину
11:47
События
Прогноз развития COVID в Украине на начало марта дали ученые
11:41
События
В Калуше на заводе произошел выброс химикатов
11:40
События
Сегодня Рада проведет внеочередное заседание
11:38
События
Сегодня, 23 февраля, в Украине будет переменная облачность без осадков
10:30
События
Президент Германии призвал поделиться вакцинами с бедными странами
09:26
События
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух членов военной хунты Мьянмы
09:24
События
Новые персональные санкции из-за ситуации в Беларуси готовит ЕС
09:21
События
В результате пожара в блиндаже погибли трое украинских военных
09:20
События
Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства в Шевченковском районе Харькова
08:45
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 февраля 2021
Вчера, 2021-02-22
22:17
События
Черновицкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) приняла решение ужесточить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
22:15
События
Вместе противостоять России и Китаю договорились Евросоюз и США
20:26
События
В марте Украина проиндексирует пенсии
19:55
События
Украина и Европейский союз не подпишут соглашение об открытом авиапространстве в начале марта, как планировалось ранее

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 февраля 20214472
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 февраля 20213911
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 февраля 20211844
«Мы недооценили Спутник V». Что зарубежные СМИ пишут о российской вакцине1835
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины1779
C завтрашнего дня погода в Украине наладится654
Черновицкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) приняла решение ужесточить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом621

Досуг

«Гран-При»: лучший клуб для занятия бадминтоном
«Гран-При»: лучший клуб для занятия бадминтоном
Бадминтон – одна из самых азартных и увлекательных игр, которая позволяет провести свободное время весело и с пользой, ведь спорт – это очень полезное дело, особенно, для офисных сотрудников.
Сегодня, 13:5963
Как поступить в университет своей мечты?
Как поступить в университет своей мечты?
Приемная комиссия предельно внимательно изучает все данные об абитуриентах: школьный аттестат, баллы по ВНО, результаты вступительных экзаменов.
Вчера, 19:16145
Разбил дисплей смартфона: что делать?
Разбил дисплей смартфона: что делать?
«Нужно купить новый девайс!» - наверное, самая первая мысль, которая может посетить голову человека, случайно уронившего телефон, что стало причиной повреждения тачскрина. 
Вчера, 19:12249
Мебель из Италии от лучших производителей
Мебель из Италии от лучших производителей
Качественная итальянская мебель от STS.ua: в чем преимущества.
Вчера, 17:39146
Как быть на высоте: советы для достижения своих целей
Как быть на высоте: советы для достижения своих целей
Большинство ошибок на пути к успеху люди делают из-за отсутствия четкой цели. Они просто не знают, чего хотят.
Вчера, 14:17169
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Дейтрейдинг на Форекс – интересный подход к валютным спекуляциям
Если трейдер открывает сделку, а затем завершает её в рамках того же дня, считается, что он торгует по системе дейтрейдинга.
21-фев-2021, 19:33215

События

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что в деле "ПриватБанка" будут новые подозрения
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что в деле "ПриватБанка" будут новые подозрения
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что в деле "ПриватБанка" будут новые подозрения.
Сегодня, 15:2778
Билеты на поезда в Украине подорожают на 18%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с весны
Билеты на поезда в Украине подорожают на 18%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с весны
Однако, можно будет купить билет дешевле.
Сегодня, 14:1673
На следующей неделе ЕС отменит санкции против Арбузова и Табачника
На следующей неделе ЕС отменит санкции против Арбузова и Табачника
Послы стран Европейского союза на следующей неделе отменят санкции против бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Сегодня, 14:1466
Закон о госслужбе с предложениями Зеленского приняла Рада
Закон о госслужбе с предложениями Зеленского приняла Рада
Парламент Украины сегодня, 23 февраля, принял закон о госслужбе.
Сегодня, 14:0660
Еще один иск против России в ЕСПЧ подала Украина
Еще один иск против России в ЕСПЧ подала Украина
Украина подала новый иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Сегодня, 14:0366
Первую вакцину от коронавируса сегодня привезут в Украину
Первую вакцину от коронавируса сегодня привезут в Украину
Сегодня утром в аэропорт "Борисполь" прибудет вакцина от коронавируса.
Сегодня, 11:5389
7 Днів