Билеты на поезда в Украине подорожают на 18%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с весны

Однако, можно будет купить билет дешевле.
Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".
Он ожидает, что спрос на поезда не должен снизиться, потому что железная дорога наработала механизм того, как можно уменьшить стоимость для пользователя.
"В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает "Укрзализныця", - рассказал он.
Криклий отметил, что так украинцы смогут получить скидку до 40%.