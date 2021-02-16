Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что в деле "ПриватБанка" будут новые подозрения.
В этом деле нет никакой политической подоплеки.
"Второй и третий пошли. Точный счет матча - тайна следствия. Подчеркиваю - никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм", - отметила Венедиктова.
Она также посоветовала приготовиться другим свидетелям по делу "ПриватБанка", на деятельность которых правоохранительные органы закрывали глаза.
Напомним, по состоянию на сегодня подозрения объявили трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка".