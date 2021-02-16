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События Сегодня, 15:2777
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что в деле "ПриватБанка" будут новые подозрения

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что в деле "ПриватБанка" будут новые подозрения.

В этом деле нет никакой политической подоплеки.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Второй и третий пошли. Точный счет матча - тайна следствия. Подчеркиваю - никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм", - отметила Венедиктова.

Она также посоветовала приготовиться другим свидетелям по делу "ПриватБанка", на деятельность которых правоохранительные органы закрывали глаза.

Напомним, по состоянию на сегодня подозрения объявили трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка".

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Теги: news, новости, Украина, ПриватБанк, 7dniv, 7dnivinfo  
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