Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что в деле "ПриватБанка" будут новые подозрения. В этом деле нет никакой политической подоплеки.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Второй и третий пошли. Точный счет матча - тайна следствия. Подчеркиваю - никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм", - отметила Венедиктова. Она также посоветовала приготовиться другим свидетелям по делу "ПриватБанка", на деятельность которых правоохранительные органы закрывали глаза.