Украину поделили на зоны карантина.
В "красную" зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области. Самая худшая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В Ивано-Франковской области действуют такие ограничения:
- Заведениям общественного питания можно работать только на вынос.
- Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу.
- Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
- Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
Черновицкая область, в свою очередь, закрыла школы и сократила время работы ресторанов до 20:00.