На акции из-за Стерненко произошли столкновения под Офисом президента

Под Офисом президента Украины устроили акцию протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко.
На Банковой собрались около 1500 человек.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
На территорию Офиса президента никого не пускают. Объясняют тем, что там ремонт. Люди собрались у входа на территорию ОП.
Люди требуют освободить активиста, которого сегодня приговорили к 7 годам тюрьмы. К Офису президента стянули силовиков.
Участники протеста скандируют "Свободу Стерненко!".
Между протестующими и силовиками произошли столкновения, последние в ответ пустили слезоточивый газ.
Акции в поддержку активиста Стерненко сегодня проходят не только в Киеве. Подобные мероприятия организовали минимум в 10 городах Украины. В частности, освобождения Стерненко требовали в Харькове, Львове, Сумах, Виннице, Ужгороде и Ивано-Франковске.