Протесты в поддержку Стерненко: есть пострадавший

В Киеве 23 февраля проходит акция в поддержку активиста Сергей Стерненко.
В ходе столкновений пострадал один человек.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Пострадавшего осматривают медработники. Однако количество пострадавших может увеличиться.
При этом во время столкновений под Офисом президента демонстранты кидали файера в силовиков, а те, в свою очередь, бросали их обратно.
При этом участники акции устроили потасовку, чтобы прорваться к Офису президента. Также правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов.