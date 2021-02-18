Протесты в поддержку Стерненко: есть пострадавший

В ходе столкновений пострадал один человек.

Пострадавшего осматривают медработники. Однако количество пострадавших может увеличиться.

При этом во время столкновений под Офисом президента демонстранты кидали файера в силовиков, а те, в свою очередь, бросали их обратно.

При этом участники акции устроили потасовку, чтобы прорваться к Офису президента. Также правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов.