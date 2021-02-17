Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 февраля 2021

В Украине по состоянию на утро 24 февраля 2021 - 1 317 694 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 5 850 новых случаев в сутки.
Умерло 25 461 человек.
Выздоровело - 1 155 422.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 547 случаев;
Винницкая область - 601 случай;
Волынская область - 140 случаев;
Днепропетровская область - 227 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 389 случаев;
Запорожская область - 156 случаев;
Ивано-Франковская область - 600 случаев;
Киевская область - 275 случаев;
Кировоградская область - 58 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Львовская область - 287 случаев;
Николаевская область - 204 случая;
Одесская область - 215 случаев;
Полтавская область - 92 случая;
Ровенская область - 145 случаев;
Сумская область - 136 случаев;
Тернопольская область - 174 случая;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 74 случая;
Черновицкая область - 524 случая;
Черниговская область - 41 случай.