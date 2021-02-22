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События Сегодня, 09:5383
Киев проведет ревизию госпитальных баз что бы не попасть в "оранжевую" зону

Власти Киева проведут ревизию койко-мест и госпитальных баз.

В городе растет количество случаев коронавируса.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, за последние трое суток наблюдается рост заболеваемости, именно госпитализаций, на 10%.

"Поэтому сегодня наблюдаем прогнозируемый рост заболеваемости, в том числе в Киеве", - рассказал он.

Рубан отметил, что с целью непопадания в "оранжевую" зону Киев готовится проводить ревизию койко-мест, госпитальных баз и определенные профилактически-эпидемиологические меры.

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