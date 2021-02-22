На Прикарпатье усилят карантин

В Ивано-Франковской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 26 февраля ужесточают карантин.

Решение об ужесточении карантина приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Новые ограничения будут включать:

запрет на посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них;

на въездах и выездах из области будут оборудованы контрольно-пропускные пункты;

на блок-постах медработники будут проводить термоскрининг и опрос граждан, относительно наличия у них респираторных симптомов.

Таким образом, с пятницы в Ивано-Франковской области начнет действовать "красная зона" карантина.

"Ситуация в Ивано-Франковской области на сегодня остается напряженной и не улучшается как в части занятости коек, так и в части заболевших и госпитализированных. Мы имеем опыт изоляции областей в начале пандемии, что приостановило распространения болезни. Поэтому должны принять взвешенное и правильное решение, которое не допустит дальнейшего обострения ситуации", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.