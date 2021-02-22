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События Сегодня, 10:0663
О доказательствах причастности РФ к кибератаке на ведомства США заявили в Microsoft

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы.

Кибератака произошла в декабре 2020 года.

Об этом он сообщил в программе PBS NewsHour.

При этом глава компании по кибербезапосности FireEye Кевин Мандиа сказал, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия.

"Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран", - уточнил он.

При этом глава специализирующейся на кибербезопасности компании Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у него нет данных о причастности РФ к атаке.

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Теги: news, новости, Украина, Кибератака, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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