В Украине начал действовать новый адаптивный карантин

Сегодня, 24 февраля в Украине вступает в силу адаптивный карантин. Также возвращается зонирование регионов по уровню заболеваемости COVID-19. Две области уже отнесены к "красной" зоне. Ограничения в остальной части страны будут соответствовать прежним, но некоторые из запретов ослабили.

На какие зоны поделили Украину

В рамках адаптивного карантина предусматривается региональное деление на 4 зоны в зависимости от эпидситуации.

Минимальные ограничения устанавливаются в "зеленой" зоне. Она может быть введена одновременно по всей территории страны, если эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ как минимум в 13 областях не превышает 50%, а коэффициент выявления COVID-19 - до 5%.

За день до вступления в силу новых карантинных правил, Минздрав опубликовал перечень регионов с зонированием.

В "желтую" зону попали Киев и Киевская области, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Ограничения в этих областях будут почти аналогичными введенным ранее.

"Оранжевая" зона сигнализирует об ухудшении ситуации с заболеваемостью. Однако карантинные меры в ней не усиливаются и соответствуют "желтой" зоне. В "оранжевой" зоне оказались Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области.

"Красная" зона предусматривает максимальные карантинные ограничения, которые действовали в Украине на локдауне после новогодних праздников. Из-за вспышки коронавируса еще до начала действия адаптивного карантина к "красной" зоне были отнесены Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Что разрешено и запрещено в "желтой" зоне

С 24 февраля ряд ограничений для "желтой" зоны смягчается:

разрешается прием посетителей в кафе, барах, ресторанах с 07:00 до 24:00 (ранее до 23:00);

количество участников массовых мероприятий - 1 человек на 4 кв.м (ранее на мероприятиях не могло присутствовать более 20 участников);

разрешается посещение учебных заведений группами более 20 человек;

увеличено допустимое количество посетителей спортзалов до 1 человека на 10 кв.м.

Кроме того, с 18 февраля снят запрет на присутствие болельщиков во время спортивных соревнований командных видов спорта. Зрители могут посещать матчи, но в пределах 50% заполненности трибун.

При этом продолжают действовать следующие ограничения:

перевозка пассажиров в общественном транспорте - только по числу сидячих мест;

размещение посетителей в заведениях общепита - не более 4 взрослых за столом, расстояние между столами - не менее 2 метров;

кинотеатры, театры и прочие заведения культуры могут работать при 50% заполненности зала;

запрещена работа дискотек, ночных клубов;

учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;

запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных заведениях;

запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;

приостанавливаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным);

запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;

запрещено нахождение в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;

запрещено самовольно покидать места самоизоляции;

иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса.

"Красная" зона в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

Из-за вспышки коронавируса "красная" зона карантина была установлена в Ивано-Франковской области еще в понедельник. Кроме этого, на заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 23 февраля принято решение о введении дополнительных ограничений на Прикарпатье.

запрещается прием посетителей в заведениях общепита;

прекратили работу спортзалы, развлекательные и культурные учреждения;

под запретом все массовые мероприятия;

запрещено посещение учебных заведений школьникам 5-11 класса - они перешли на дистанционное обучение;

с 26 февраля запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярных и нерегулярных рейсах межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом;

на въездах и выездах из области устанавливаются КПП, с 26 февраля вводится обязательный температурный скрининг.

Горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области закрывает заведения общепита. На подъемниках будут введены дополнительные правила для соблюдения социальной дистанции, усиливается контроль соблюдения масочного режима туристами.

Руководство Черновицкой области также усилило ограничения из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью.

Жесткий карантин ввели с 23 февраля на две недели. На этот период все образовательные заведения перешли на удаленный формат обучения, режим работы кафе и ресторанов ограничили до 20:00, в торговых центрах закрыли игровые зоны, запрещено посещение внешкольных кружков.

Критерии для усиления ограничений

Карантинные меры адаптивного карантина могут меняться на уровне регионов при несоответсвии следующим условиям:

превышен эпидпорог заболеваемости гриппом или ОРВИ; заполненность стационаров COVID-больными - более 65%; уровень тестирования - меньше 300 ПЦР-тестов за 7 суток на 100 тысяч населения; количество госпитализаций с установленным диагнозом или подозрением COVID за 7 суток на 100 тысяч населения - более 60; коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - свыше 20%; рост количества госпитализированных за 7 суток, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

При наличии хотя бы одного из этих критериев, регион переходит с "желтого" на "оранжевый" уровень.

Если в регионе превышен эпидпорог и на протяжении трех дней подряд он соответствует еще двум и более признакам, он переходит в "красную" зону.

При отсутствии критериев на протяжении 5 суток, решение об установлении "красной" зоны отменяется.