Цель вчерашних дебатов в ООН назвал Кулеба

Киев хочет, чтобы на основании его информации мир формировал позицию по Крыму и Донбассу.

Дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины в рамках Генеральной ассамблеи ООН призваны усилить тотальное давление на Российскую Федерацию как агрессора.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД в Facebook .

"Ключевое для нас - это воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить новые факты по ситуации на временно оккупированных территориях, чтобы на основе этой информации страны формировали свою позицию относительно российской агрессии против нашего государства", - отметил он.

По его словам, Украина преследует цель создания тотального давления на Россию, а также систематизирует усилия, чтобы у Москвы не было возможности распространять свое влияние или укреплять свои позиции на оккупированных территориях.