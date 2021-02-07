О координации усилий силовых ведомств договорились Путин и Лукашенко

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран.

В ближайшее время состоятся их консультации по вопросу усилий силовых ведомств, сообщил Песков.

"Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко, она была конструктивной", - сказал он.

Издание пишет, что Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.