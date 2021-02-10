В рейтинге партий произошли изменения: за кого проголосуют украинцы

С начала месяца в рейтинге произошли определенные изменения.

Если бы выборы в Верховную раду проходили в конце февраля 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии.

По данным опроса, лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,7% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. С начала месяца рейтинг президентской партии вырос в пределах ошибки выборки (с 18,6%).

За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 16,2% респондентов (в начале месяца - 15,2%).

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" опустилась на третью позицию - 14,2% (в начале февраля - 18,9%).

За партию "Батькивщина" готовы голосовать - 12,0% (в начале месяца - 12,2%).

Партию "Украинская стратегия Гройсмана" - поддерживают 5,1% респондентов, Радикальную партию - 4,9%, партию "Сила и честь" - 4,4%, партию "Свобода" - 3,8%, партию Евгения Мураева "Наши" - 3,5%, партию "Голос" - 3,3% , партию "УДАР" - 3,2%, партию Шария - 3,2%, "За майбутне" - 2,8%, "Народный фронт" - 1,9%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.