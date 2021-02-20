"Дядя, тебя отсюда вынесут". Как школьник-националист сорвал урок патриотизма из-за русского языка

В Украине продолжаются языковые скандалы. Очередным мовным недоразумением закончилось общение представителей военных вузов со старшеклассниками в одной из школ Днепра.

Офицеры пришли агитировать подростков за карьеру в армии. Но разговор перешел на оскорбления - один из учеников начал перебивать военных и требовать их перейти на украинский язык.

Как оказалось, почти все офицеры, среди которых - и воевавшие - общались со школьниками по-русски.

На военных с подачи родителей "активного" школьника пожаловались в военкомат. Как оказалось, это местные "языковые активисты" и националисты.

Разбирались в очередном скандале на почве языка.

Как ученик военным угрожал

Об истории, которая случилась 18 февраля в школе № 11 Днепра, рассказал отец ученика 11 класса Алексей Пономаренко. Он написал, что гордится поступком своего сына, который, как видно из повествования, огрызался со старшими по возрасту и статусу офицерами и в итоге сорвал патриотическое мероприятие.

Родитель в подробностях написал о том, как "в школу во время урока по математике пришла группа в составе 7 представителей военных вузов со всей Украины":

"Все одеты по форме, согласно уставу, звездочки блестят. Агитировали учеников вступать в ряды своих заведений".

Парни представляли каждый свой вуз и подготовили выступление на русском языке - все за исключением львовянина, который, по всей видимости, говорил на суржике.

"Первым выступил представитель Львова. Мужчина на украинском языке (на ломаном, как будто сам не со Львова, но путь к хорошему украинскому языку лежит через плохой украинский: значит, все хорошо)", - рассказывает про завязку скандала отец Пономаренко, которого ошибки в украинской речи волнуют меньше русского монолога.

Далее русский язык стал камнем преткновения для военных, которые попросили разрешения говорить на предпочтительном для себя языке перед школьной аудиторией. Против выступил лишь один учащийся - Михаил Пономаренко, сын автора истории, который сказал: "Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском языке".

То же самое повторилось и с военными из Киева и Харькова. В то время как остальные присутствующие были не против, в частности два преподавателя, находившиеся в классе, ответившие молчаливым согласием. Но не Михаил, который, услышав желание очередного выступающего говорить по-русски, достал телефон, чтобы записать выступающего на камеру. Тогда представитель харьковского вуза сказал, что будет принципиально выступать на русском, раз школьник достал телефон.

Далее возникла перепалка. Школьник Пономаренко, как рассказывает его отец, начал интересоваться тем, соответствуют ли действия военных Конституции и уставу вузов и правда ли, что парни не представляют вооруженные силы РФ.

После этого харьковчанин "перешел на очень корявый украинский".

За военных при этом вступился организатор патриотического мероприятия - представитель райвоенкомата.

"На повышенных тонах ругали моего сына...говоря : "Ты кто такой? Самый умный? Мы в гостях нормально попросили по-русски, а ты быкуешь, идешь на дебильные принципы, упоротый сознательный. Может, с тобой провести беседу, чтобы уважал старших и помалкивал?"

В этой истории повествователь допустил ремарку о том, что его сын является кандидатом в мастера спорта по боксу и сидел на уроке в брендированной кофте "Днипробокс", школьник огрызнулся: "Дядя, я сейчас такую ​​беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут", - цитирует он своего сына-школьника.

Отметим, что подросток - бронзовый призер чемпионата Украины 2017 года среди юношей по боксу. И действительно может воплотить угрозу в жизнь.

Преподаватели заняли нейтральную сторону и не стали разбираться с учащимся. Мало того, вся школа якобы слышала, как "Михасик объяснял: "Вы пришли в украинскую школу, вы представители украинских вузов, вы представляете Вооруженные силы Украины. Не России. Вы не имеете уважения ни к языку, ни к Украине. Поэтому или вы общаетесь на украинском, или кина не будет", - патетическим стилем описывает кульминацию скандала Пономаренко-старший.

По словам отца школьника, его сын на следующий день пришел к директору за данными военных. Директор сказала, что "она узнала про эту ситуацию, провела воспитательную работу с учителями, беседу с военными и полностью поддерживает позицию сына".

Далее действовал отец. Он позвонил в военкомат и узнал, что организатором профорганизационной беседы стал представитель Самарского районного военкомата, старший офицер Кравец Юрий Алексеевич, который сам говорил на украинском, но вступился за русскоязычных коллег.

"Парень герой!"

Историю начали обсуждать сторонники украинизации.

Комментаторы паблик "Информационные войска Украины" принялись нахваливать того, кто фактически сорвал мероприятие, а также его родителей - "за патриотическую позицию и соблюдение украинских законов".

Некоторые сомневаются, что история правдоподобна, но вместе с остальными сделали еще несостоявшегося человека "героем".

"Честь Михаилу! А вообще, то, что произошло в школе и учителя позволили угрожать ученику в стенах школы на глазах у детей, то уже ставит вопрос к их профпригодности. Думаю, что такие учителя должны быть как можно дальше от образовательных учреждений", - продолжает усугублять конфликт Светлана Даниленко.

Что известно о зачинщиках языкового конфликта

То что конфликт носит скорее политический характер, можно сделать вывод по аватарке Алексея Пономаренко, где он выбрал рамку с хэштегом #ГолосуюНепоПриколу - этот флешмоб был запущен противниками Зеленского во время президентских выборов 2019 года.

На другом фото отец стоит с сыном в обнимку, на них черные футболки с лозунгом националистов "Україна понад усе!".

На странице Михаила - еще больше фотографий, которые говорят сами за себя. Так, например, мальчик пьет чай из кружки с портретом Бандеры на красно-черном фоне символики "Правого сектора".

Он также позирует вместе с известным националистом Антином Мухарским, который выступает под сценическим образом Ореста Лютого и борется за утверждение всего украинского в Украине.

Футболка у парня - с двуглавым орлом, выполненным в стилистике нацистского герба. Судя по записям в Инстаграме - школьник поддерживает Петра Порошенко.

На некоторых фото спортсмен с командой стоит на фоне флагов "Правого сектора", а по центру - журналистка телеканала "Прямой", который принадлежит Порошенко.

Впрочем, в спортзале, где тренируется боксер, угрожавший офицерам, есть лозунги и на русском языке. По всей видимости, для юноши он также является привычным.

"Когда ты пропускаешь тренировки, тренируется кто-то другой, чтобы надрать тебе задницу", - это слава Майка Тайсона. Как видим, цитату решили оставить на русском языке.

На странице в Инстаграме парень демонстрирует еще один занятный документ, который может говорить о его участии в марше УПА в 2019 году. Напомним, тогда националисты протестовали против "капитуляции" под офисом президента.

Школьник также позволяет себе иронизировать над постом главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского о том, как в Днепре "засекли реальный наци-мобиль с полным наци-тюнингом".

"Пхпхпхп. Орууу", написал школьник, проставив соответствующие хештеги.

Интересно, что боксерский клуб, в котором тренируется Михаил, спонсирует экс-нардеп от Радикальной партии Сергей Рыбалка. Есть его совместное фото с чемпионом.