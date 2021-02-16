Почти все газоснабжающие компании Украины обнародовали на своих сайтах цены на газ для населения в марте 2021 года

Большинство продают газ по 6,99 гривен за кубометр, однако некоторые установили более низкий тариф.

В частности, восемь компаний установили цены от 6,70 гривен до 6,97 гривен за кубометр. Среди них газопоставляющая компания "Нафтогаз", которая продает газ по 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена государственной компании не изменилась по сравнению с январем и февралем.

Остальные поставщики (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предлагают цену 6,99 гривен за кубометр.