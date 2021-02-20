Медицинские бронемобили Латвия передала армии Украины

Участие в передаче медицинских бронемобилей приняли министр обороны Андрей Таран и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец. Уже в ближайшее время эти автомобили отправят в военно-медицинские подразделения Вооруженных сил.

"Латвия с первых дней российской агрессии против Украины начала оказывать поддержку нашему государству. Сегодня мы в очередной раз видим еще одно свидетельство ее солидарности в нашей борьбе за восстановление территориальной целостности", - сказал Таран.

Как рассказал латвийский посол Юрис Пойканс, в общем Латвия уже передала украинской армии 7 таких медицинских бронированных автомобилей.