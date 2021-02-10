Обыски по делу о злоупотреблениях прошли у руководства ГАСИ

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели ряд обысков, в частности, у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).
Обыски проводились в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 года проведен ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование ведется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов при выдаче разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.