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События Сегодня, 22:0847
Вакцину от коронавируса получила Полтавская область

Партия вакцины от коронавируса AstraZeneca прибыла в Полтавскую область.

Там вакцинация начнется завтра, 25 февраля.

Об этом сообщает глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в Facebook.

Полтавской области из первой партии выделили 19,3 тысяч доз. С завтрашнего дня вакцинируют более 6,7 тысяч человек, из которых более 4 тысяч - медики. Это работники мобильных бригад по вакцинации, больниц, где принимают больных коронавирусом, работники экстренной медицинской помощи, а также работники и жители специализированных интернатных заведений.

На первом этапе вакцинация будет осуществляться двумя мобильными бригадами из Полтавы и Кременчуга.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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