Вакцину от коронавируса получила Полтавская область

Полтавской области из первой партии выделили 19,3 тысяч доз. С завтрашнего дня вакцинируют более 6,7 тысяч человек, из которых более 4 тысяч - медики. Это работники мобильных бригад по вакцинации, больниц, где принимают больных коронавирусом, работники экстренной медицинской помощи, а также работники и жители специализированных интернатных заведений.

На первом этапе вакцинация будет осуществляться двумя мобильными бригадами из Полтавы и Кременчуга.