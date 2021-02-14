Кампания по COVID-вакцинации началась в Житомирской области

В среду, 24 февраля, в Житомирской области стартовала кампания по вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"Житомирская область одной из первых в Украине начинает вакцинацию от коронавируса. Только что в Житомир доставили первую партию вакцин, состоящая из 17,3 тысячи доз препарата производства Oxford / AstraZeneca (Covishield)", - сообщил он.

По словам главы области, на первом этапе планируется вакцинировать более 3600 жителей области, а первыми будут вакцинированы более 900 медиков, работающих с больными COVID-19.

"Вакцинации будут осуществлять врачи мобильных бригад, которые прошли соответствующее обучение по иммунизации различными вакцинами от COVID-19", - добавил он.