Законопроект о коллаборантах внесли в Раду

Документ был зарегистрирован в парламенте под номером 5144.

В Верховную раду сегодня внесли законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента и сообщение нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук на странице в Facebook .

На сайте Рады пока нет официального текста законопроекта, однако Кравчук, которая является одним из инициаторов документа, раскрыла его детали.

По ее словам, законопроект предусматривает ограничение доступа коллаборантов к государственным должностям или должностям в органах местного самоуправления на 15 лет.

Как будут наказывать за коллаборационизм

Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооруженной агрессии против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами или непризнанию суверенитета Украины над оккупированными Россией территориями.

За это документом предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Если гражданин добровольно занимал должность, не связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно хозяйственных функций в оккупационных органах власти, то его будут наказывать лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

За пропаганду в учебных заведениях, а также действия, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора, предусмотрены исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев, или заключение до 3 лет с лишением права занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет.

Передача материальных ресурсов оккупантам будет наказываться штрафом до 10 тысяч необлагаемых минимумов или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.

За добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в оккупационных органах хотят наказывать лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Организация и проведение мероприятий политического характера и/или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с оккупантами будет караться лишением свободы сроком от 10 до 12 лет, лишением права занимать определенные должности до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

За добровольное занятие должности в судебных или правоохранительных органах оккупантов предусмотрели наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Что еще предлагает законопроект

Также, как рассказала Кравчук, законопроект разрешит ликвидацию юридических лиц, уполномоченные лица которых сотрудничали с государством-агрессором, и устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество.