Губернаторам в областях поставили задачу найти людей для вакцинации индийской инъекцией

Источник в ОП сообщил, что сегодня Офис Президента разослал директиву Главам ОДА формировать списки на вакцинацию индийским препаратом.

Врачей/учителей в полу-приказном порядке обяжут пройти вакцинацию под угрозой увольнения. Таким методом на Банковой решили обеспечить визуализацию успешного старта вакцинации!

Украина всегда была привлекательным полигоном для иностранных фаркомпаний. Теперь мы согласились испытать на украинцах экспериментальный индийский препарат, который только прошел стадию мышей, хомячков и обезьян! При этом Минздрав и лично Степанов категорически против закупок российской вакцины, тестируемой на людях. Не исключено, что за клинические испытания на украинцах наши чиновники получат от индийской фармкомпании неплохие донаты.