 

Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей

События Сегодня, 11:3140
Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей

Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 включительно.

Заседание транслировалось ВАКС.

Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен.

Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля.

Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы - защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Все это, по словам адвоката, "полностью" разваливает утверждение прокуроров о том, что Яценко хотел бежать из Украины.

Поездка к врачу в Вену, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Яценко, ПриватБанк, 7dniv, 7dnivinfo  
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
«Закарпатгаз» возглавил Сергей Вергель
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
Сказка о короле Артуре, его верном рыцаре Гавайне, жуткой ведьме, королевстве Британском и людях, его населявших...
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Что известно о спецоперации в
Что известно о спецоперации в "Борисполе"
22-фев-2021, 17:25
В
В "Борисполе" проходит спецоперация по делу ПриватБанка
22-фев-2021, 17:19
Антоненко под стражей оставил апелляционный суд
Антоненко под стражей оставил апелляционный суд
10-фев-2021, 21:46
На два месяца арестовали поджигателя
На два месяца арестовали поджигателя "Эпицентра" в Первомайске
4-фев-2021, 17:20
Прокурор отозвал ходатайство о мере пресечения Татарова
Прокурор отозвал ходатайство о мере пресечения Татарова
30-дек-2020, 13:41

Последние новости

12:05
События
Появились новые детали в деле о катастрофе самолета президента Польши
11:40
Экономика
НБУ установил курс на 25 февраля
11:38
События
Пентагон заявил что Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции
11:31
События
Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей
11:17
События
Обновленную вакцину для защиты от штамма из ЮАР разработала Moderna
11:14
События
Сегодня, 25 февраля, Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом
10:39
События
В Киеве начинается процесс вакцинации против COVID-19
10:10
События
Топ-3 пропагандистских тезиса России об Украине по мнению Ткаченко
09:57
События
Губернаторам в областях поставили задачу найти людей для вакцинации индийской инъекцией
09:50
Политика
Европарламент принял разгромную для Зеленского резолюцию по Украине
08:44
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 февраля 2021
Вчера, 2021-02-24
22:21
События
Законопроект о коллаборантах внесли в Раду
22:17
События
Кампания по COVID-вакцинации началась в Житомирской области
22:08
События
Вакцину от коронавируса получила Полтавская область
22:07
События
Сроки призыва в 2021 определили в Украине
20:59
События
Обыски по делу о злоупотреблениях прошли у руководства ГАСИ
20:56
События
Медицинские бронемобили Латвия передала армии Украины
20:33
События
Украина объявила подозрения Аксенову и Константинову
20:14
События
Вакцинацию от коронавируса завтра начнет Киев
18:28
Экономика
Нефть по 100, биткоин по 200. Как в мировой экономике разгоняется мега-инфляция и что это значит для Украины

Новости ТОП-7

В рейтинге партий произошли изменения: за кого проголосуют украинцы8126
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 февраля 20213078
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 февраля 20212926
Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины2292
Черновицкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) приняла решение ужесточить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом1703
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 февраля 2021923
COVID-вспышку на Прикарпатье объяснили у Зеленского882

Досуг

Целебные свойства золотых украшений
Целебные свойства золотых украшений
Покупая браслет, ожерелье или коктейльное кольцо с бриллиантом, следует подумать о золоте, чтобы украшение обладало многочисленными преимуществами для здоровья.
Вчера, 19:35126
Как перевозить велосипед в автомобиле
Как перевозить велосипед в автомобиле
Велопрогулки - прекрасный вариант досуга в теплое время года. Польза прогулок очевидна: они позволяют поддерживать себя в форме, укрепляют здоровье и дарят хорошее настроение.
Вчера, 09:42140
«Гран-При»: лучший клуб для занятия бадминтоном
«Гран-При»: лучший клуб для занятия бадминтоном
Бадминтон – одна из самых азартных и увлекательных игр, которая позволяет провести свободное время весело и с пользой, ведь спорт – это очень полезное дело, особенно, для офисных сотрудников.
23-фев-2021, 13:59185
Как поступить в университет своей мечты?
Как поступить в университет своей мечты?
Приемная комиссия предельно внимательно изучает все данные об абитуриентах: школьный аттестат, баллы по ВНО, результаты вступительных экзаменов.
22-фев-2021, 19:16244
Разбил дисплей смартфона: что делать?
Разбил дисплей смартфона: что делать?
«Нужно купить новый девайс!» - наверное, самая первая мысль, которая может посетить голову человека, случайно уронившего телефон, что стало причиной повреждения тачскрина. 
22-фев-2021, 19:12391
Мебель из Италии от лучших производителей
Мебель из Италии от лучших производителей
Качественная итальянская мебель от STS.ua: в чем преимущества.
22-фев-2021, 17:39269

События

Появились новые детали в деле о катастрофе самолета президента Польши
Появились новые детали в деле о катастрофе самолета президента Польши
На обломках президентского самолета Ту-154М под Смоленском были обнаружены следы взрывчатки.
Сегодня, 12:0520
Пентагон заявил что Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции
Пентагон заявил что Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции
Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, несмотря на введенные в отношении Москвы экономические санкции.
Сегодня, 11:3837
Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей
Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей
Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 включительно.
Сегодня, 11:3145
Обновленную вакцину для защиты от штамма из ЮАР разработала Moderna
Обновленную вакцину для защиты от штамма из ЮАР разработала Moderna
Компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19.
Сегодня, 11:1747
Сегодня, 25 февраля, Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом
Сегодня, 25 февраля, Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом
В результате пожара погибли двое человек.
Сегодня, 11:1453
В Киеве начинается процесс вакцинации против COVID-19
В Киеве начинается процесс вакцинации против COVID-19
В Киеве начинается процесс вакцинации против COVID-19.
Сегодня, 10:3960
7 Днів