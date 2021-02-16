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События Сегодня, 14:0460
В офисе президента заявили что готовится разговор Зеленского и Байдена

Вскоре состоится телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Также будет взаимный обмен визитами.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, продолжается работа по линии не только государственного департамента, но и Белого дома. Он отметил, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал - не отсчитывал бы дни, минуты и часы", - сообщил он.

Жовква отметил, что речь идет о политической поддержке, более широком привлечении США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, экономическом сотрудничестве.

По его словам, уже налажен контакт с администрацией нового президента США.

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Теги: news, новости, Украина, ОП, Зеленский, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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