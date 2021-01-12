Ляшко заявил что COVID-вакцинация сегодня начнется во всех областях

Сегодня доставили COVID-вакцину уже во все регионы Украины.
Минздрав пообещал, что вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах 25 февраля.
Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.
В первый день вакцинации, 24 февраля, сделали 159 прививок, напомнил он.
"Сегодня вакцинация против COVID-19 начнется во всех областях страны", - написал Ляшко.
Вакцинация сегодня начнется в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской областях и городе Киеве.