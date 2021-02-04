На Волыни открыли мемориал в честь коменданта полиции, участвовавшего в убийстве 3 тысяч евреев во время войны

В 1958 году советские органы безопасности арестовали бывшего полицая вспомогательной полиции и бойца УПА Андрия Кошелюка.

Кошелюк дал обширные показания касавшиеся массовых убийств евреев, в частности уничтожения евреев села Хотешив на Волыни. Кошелюк рассказал, что «осенью 1942 года я с группой полицейских в количестве 20 человек прибыли в село Хотешов.

Нашей группой руководил комендант хотешовской полиции Петро Маковецкий. Мы прибыли к складу, где находились задержанные евреи. Маковецкий сказал, что их нужно расстрелять. В результате жребия Маковецкий поручил мне их расстрелять. Эти люди, в количестве 10-15 человек, находились на складе. Их завели на территорию кирпичного завода. Возле склада Маковецкий дал мне автомат. Этих людей привели к яме и приказали лечь лицом вниз. Я стал стрелять из автомата одиночными выстрелами, целясь в затылочную часть головы.

Советские граждане, которых мы расстреливали, на земле лежали молча. Я стрелял приблизительно с одного метра, не больше, поэтому после каждого моего выстрела на задней части головы или шеи сразу появлялась кровь и они умирали". Осенью 1942 года комендант полиции Петро Маковецкий дал распоряжение ехать на прочесывание леса за хутором Красниловка. «В нескольких километрах от хутора в лесу мы увидели дым от огня. Перед выездом Маковецкий предупредил нас, чтобы мы сильно вооружились, потому что в лесу может быть стоянка советских партизан вместе с еврейскими семьями, и что они могут учинить вооруженное сопротивление.

В связи с этим наша группа захватила с собой ручной пулемет, винтовки и гранаты. Мы окружили стоянку и открыли огонь и кинули гранату. Мы пошли к костру, где находились две женщины и один мужчина. Это были евреи. Потом к нам с разных сторон начали подводить других евреев разных полов и возрастов. Их на месте расстреляли". На фото: мемориальный комплекс у села Хотешив в честь коменданта украинской вспомогательной полиции Петро Маковецкого и его коллег, которые сформировали УПА-Север. Маковецкий участвовал в убийстве около трёх тысяч евреев.