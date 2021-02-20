 

Пашинян обратился к военным на фоне ситуации в Армении

События Сегодня, 16:5825
Пашинян обратился к военным на фоне ситуации в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников отдал приказ солдатам, офицерам и генералам Вооруженных сил.

Он приказал военным "заниматься своим делом".

Об этом сообщает агенство "Новости Армении".

По его словам, никто не может осмелиться нарушить его приказ.

"В качестве избранного народом Армении представителя, премьер-министра Армении мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам ВС: господа, занимайтесь своим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении", - заявил он.

Отметим, Генштаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в данной кризисной и критической для армянского народа ситуации.

После этого Пашинян заявил, что принял решение уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он заявил, что назовет причину подобного шага со стороны Генштаба на Площади Республики, куда пригласил сегодня своих сторонников.

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