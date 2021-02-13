 

К 8 марта УЗ назначила дополнительный поезд "Киев - Харьков"

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К 8 марта УЗ назначила дополнительный поезд "Киев - Харьков"

Укрзализныця к первым весенним выходным и международному женскому дню (8 марта) назначила дополнительные поезда из Киева в направлении Миргорода, Полтавы и Харькова, и в обратную сторону.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, назначен дополнительный поезд "Интерсити+" сообщением Киев - Харьков - Киев отправлением из Киева 5 и 8 марта, из Харькова - 6 и 9 марта.

Согласно расписанию, поезд №720 Киев - Харьков отправится из столицы в 18:30 и прибудет в Харьков в 23:39. На пути следования поезд будет делать остановки на станциях Дарница (18:50-18:52), Борисполь (19:06-19:08), Гребенка (20:05-20:07), Лубны (20:27-20:29), Ромодан (20:50-20:52), Миргород (21:09-21:11), Полтава Киевская (22:02-22:04).

В обратном направлении поезд №719 Харьков - Киев отправится из Харькова в 05:54 и прибудет в Киев в 11:11. Поезд будет останавливаться на станциях Полтава-Киевская (07:34-07:37), Миргород (08:28-08:38), Ромодан (08:56 -08:58), Лубны (09:18-09:20), Гребенка (09:42-09:44), Борисполь (10:39-10:41), Дарница (10:54-10:56).

"Поезд будет курсировать составом производства "Hyundai Rotem". Желаем приятных путешествий, ярких впечатлений и незабываемых эмоций", - говорится в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, Поезд, УЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
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