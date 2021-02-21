 

"Сергей Притула собрался в президенты". Как шоумен раскалывает "Голос"

События Сегодня, 19:2256
"Сергей Притула собрался в президенты". Как шоумен раскалывает "Голос"

В партии “Голос”, за два года после выборов растерявших почти весь свой рейтинг, проявились центробежные тенденции. Бывший кандидат на мэра Киева от “Голоса”, шоумен Сергей Притула, несогласный с линией нынешнего партийного руководства, стал центром притяжения для части парламентской фракции политсилы.

Эта группа сразу же и сознательно раскрыла себя, по всей видимости, чтобы с ней считались.

Идет ли дело к расколу в партии и ее фракции, разбиралась “Страна”.

Кофе с артистом

На прошлой неделе Притула и ряд народных депутатов от “Голоса” опубликовали на своих страницах в Фейсбуке совместную фотографию со встречи в кафе. Сфотографироваться в дружеском кругу и выставить фото в соцсетях - обычное дело.

"Сергей Притула собрался в президенты". Как шоумен раскалывает "Голос"

Но на этот снимок сразу обратили внимание, и вот почему. 

Незадолго до этого Притула лишился поста замглавы “Голоса” и места в политсовете партии.

По версии собеседника “Страны” среди членов парламентской фракции “Голоса”, произошло это из-за трений Притулы с партийным руководством, к которым привело якобы непонятное поведение шоумена.

"Он хотел быть то президентом страны, то главой Киевской партячейки, то ничего не хотел. То отказывался идти первым номером в нашем списке по Киеву, то опять говорил, что ему интересны местные вопросы. Его некоторые заявления нам даже мешали. А после выборов мэра он, похоже, вообще разочаровался в политике", - сказал "Стране" источник во фракции.

Плюс Притула вернулся в шоу-бизнес, и это, по мнению руководства, вредит партии.

"Наши замеры электоральных настроений и тенденций показали, что народ уже не хочет артистов в политике, мол, за одного комика уже проголосовали. Ни актив, ни политтехнологи в Притулу больше не верят", - утверждает источник.

Напрашивалась аналогия с недавним лидером “Голоса” Святославом Вакарчуком, который, несмотря на обещания, оставил фракцию и партию, чем еще больше опустил ее рейтинг. 

После ухода артиста партию возглавила народный депутат от “Голоса” Кира Рудык. Во фракции тоже произошла рокировка: соратника Вакарчука Сергея Рахманина на посту председателя сменил его бывший заместитель Ярослав Железняк, который также вошел в состав политсовета “Голоса”.

К слову, вместе с Притулой руководящий орган и пост замглавы партии покинул член фракции "Голоса" в Раде Ярослав Юрчишин, который якобы не оправдал ожиданий лидера партии.

Вскоре шоумен выложил на своей странице в Фейсбуке видеозаявление, в котором опроверг отказ от политической деятельности.

“Я понимаю, что многим этого бы хотелось, многим я мешаю, путаю карты… Мои планы остаются стабильными, с амбициями все хорошо. С видением - также. Мотивация никуда не исчезла. А круг сторонников и единомышленников, напротив, вырос. Возможно, это и есть причина этих вбросов, которые стали появляться в последнее время в массмедиа. Поэтому, друзья, если вам нужен первоисточник, вот он. Игрок на поле. Притула в игре. Мяч на моей стороне. Ответ не заставит себя ждать”, - заявил шоумен.

В этом контексте обратила на себя внимание совместная фотография Притулы и депутатов. Один из запечатленных на ней - Ярослав Юрчишин, о котором уже шла речь. 

“Бах… Да нет, просто утренний кофе в кругу коллег и друзей. Продолжение следует”, - подписал снимок народный депутат.

“Команда в сборе”, - написала член фракции “Голоса” Соломия Бобровская под фото.

“Чудесный завтрак в чудесной компании”, - написала народный депутат от партии Галина Васильченко. 

“Обговорили общественно-политическую ситуацию в стране”, - сообщила под фотографией член фракции Ольга Стефанишина.

Кроме указанных четырех депутатов на этом групповом фото с Притулой также Роман Лозинский, Юлия Клименко, Александра Устинова, Владимир Цабаль. Это почти половина фракции, в которой всего состоят 20 депутатов.

Политолог Анатолий Октисюк считает, что указанные депутаты с Притулой собрались неслучайно, и фотографию опубликовали в пику руководству партии и фракции.

По его мнению, дело и в личных разногласиях, и в недовольстве нынешней более либеральной линией в партии (Притула выступает за более националистический вектор), и сближением с командой Владимира Зеленского и отдельными ее представителями вроде спикера Дмитрия Разумкова.

В этой связи интересны результаты мониторинга Комитета избирателей Украины (КИУ) относительно голосований “Голоса” с сентября 2020 года по январь 2021-го. Фракция вместе с депутатской группой “Доверие” наиболее часто приходили на помощь президентской фракции “Слуги народа”, когда той не хватало голосов. “В среднем “за” нажимали” 66% (13 депутатов) группы “Доверие” и  65% (12 депутатов) фракции “Голос”, - говорится в заявлении КИУ.

Как считает Октисюк, есть и другие причины кучковаться депутатам от “Голоса” вокруг Притулы.

“Сергей формирует костяк команды под свое участие в будущих президентских выборах. Потом это будет его партийный проект для парламентской кампании”, - утверждает эксперт, ссылаясь на источники в “Голосе”.

Идеологически это будет более близкая Притуле партия, который выделяется своими националистическими взглядами даже в “Голосе”. И это, кстати, еще один повод для разногласий с нынешним партийным руководством.

Мемориал раздора

Шоумен выступил резко против проекта увековечивания памяти убитых в Бабьем Яре во время Второй мировой войны, который продвигает мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”, по причине причастности к нему российских бизнесменов Михаила Фридмана и Германа Хана и арт-директора центра, разработчика художественной концепции будущего мемориала Ильи Хржановского. 

23 февраля Киевсовета должен был рассмотреть вопрос выделения в аренду центру Холокоста трех участков на территории Бабьего Яра, но голосование перенесли.

Позиция Притулы нашла поддержку во фракции партии в Киевсовете. Ее разделяет, например, Александр Линчевский, который, как и упомянутая Ольга Стефанишина, был замминистра здравоохранения в период, когда министерством руководила в статусе и.о.министра Ульяна Супрун.

Напротив, готов был проголосовать бывший глава таможни Максим Нефедов, который шел первым кандидатом в списке “Голоса” в Киевсовет. 

Сторонником концепции Хржановского является и бывший лидер партии Вакарчук, входящий в наблюдательный совет мемориального центра Холокоста, как и основатель группы Eastone Виктор Пинчук. Последнему приписывают поддержку и влияние на “Голос”.

На этой стороне играет и нынешнее руководство партии. И это несомненно повысит градус отношений внутри политсилы и фракции, когда к вопросу строительства мемориала вернутся.

Впрочем, собеседник в парламентской фракции “Голоса” настаивает, что о расколе говорить преждевременно.

“Да, Притула организовал эту встречу на пленарной неделе. Часть наших людей пошла, а часть - нет. Я бы не записывал всех участников встречи во внутреннюю оппозицию, а непошедших - в лоялистов. Потом все собрались в сессионном зале и голосовали. А если Сергей хочет поработать на перспективу - вперед. Мы люди адекватные, спокойно примем его решение”, - резюмировал источник в “Голосе”.

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Теги: news, новости, Украина, Притула, 7dniv, 7dnivinfo  
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