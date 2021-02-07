Серьезный пожар произошел в Харькове в районе завода

Очевидцы говорят , что горит в районе протезного завода на Большой Панасовской.

В Харькове сегодня произошел серьезный пожар.

Об этом пишет местное издание 057 со ссылкой на комментарий ДСНС.

По предварительным данным, пожар произошел по адресу Большая Панасовская, 106. На место происшествия уже прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ГСЧС, горят склады. Площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. На месте работают 10 отделений, которые занимаются ликвидацией пожара.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. О жертвах или пострадавших информации пока нет.