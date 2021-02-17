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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 февраля 2021

В Украине по состоянию на утро 26 февраля 2021 - 1 333 844 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 8 003 новых случаев в сутки.

Умерло 25 742 человек.

Выздоровело - 1 163 555.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 748 случаев;
Винницкая область - 738 случаев;
Волынская область - 219 случаев;
Днепропетровская область - 421 случай;
Донецкая область - 136 случаев;
Житомирская область - 455 случаев;
Закарпатская область - 515 случаев;
Запорожская область - 120 случаев;
Ивано-Франковская область - 857 случаев;
Киевская область - 548 случаев;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 31 случай;
Львовская область - 474 случая;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 319 случаев;
Полтавская область - 111 случаев;
Ровенская область - 133 случая;
Сумская область - 160 случаев;
Тернопольская область - 305 случаев;
Харьковская область - 331 случай;
Херсонская область - 32 случая;
Хмельницкая область - 262 случая;
Черкасская область - 127 случаев;
Черновицкая область - 638 случаев;
Черниговская область - 130 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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