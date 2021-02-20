В Ереване (Армения) протестуют за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна

Проспект Баграмяна, на котором находится здание Национального Собрания, остается заблокированным.
Об этом сообщает агенство "Новости Армении".
Оппозиция анонсировала накануне бессрочные и круглосуточные акции протеста с требованием отставки премьер-министра.
Утром к парламенту подъехали несколько автобусов с полицией, подъезды к зданию перекрыты.
Вчера Генштаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в данной кризисной и критической для армянского народа ситуации.