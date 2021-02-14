26 февраля - 1 марта из-за таяния снегов и подъем уровня воды в реках в некоторых районах Волынской и Ровенской областей возможно затопление территорий

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что на реках бассейна Прит'яти ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями, зафиксированными по состоянию на 8 часов 25 февраля. По данным спасателей, из-за ослабления ледового покрова возможен выход воды на пойму в Старовыжевском районе. Есть вероятность дальнейшего затопления пойменных территорий в Ратновском, Любешовском районах Волынской области и Заречнянском районе Ровенской области.

"В селе Подгорье Ратновского района Волынской области ожидается достижение отметки затопления приусадебных участков (уровень опасности желтый)", - сообщили в ГСЧС.