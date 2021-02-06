Пресс-секретарь Белого дома не смогла выговорить название Минздрава США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки снова оконфузилась — не смогла с первой попытки выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services, HHS).

Это произошло во время её брифинга.

Одна из журналисток спросила у Псаки о работе временного центра для размещения детей-нелегалов, которые оказались в Штатах без родителей. В начале этого месяца администрация президента страны Джо Байдена заявила о возобновлении работы такого центра в Карризо-Спрингс (штат Техас) и размещении там около 700 детей-мигрантов. Он действует при Минздраве.