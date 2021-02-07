Компания Chery объявила о пожизненной гарантии на двигатели своей марки

Компания Chery объявила о том, что на двигатели марки теперь распространяется пожизненная гарантия, сообщает портал «Китайские автомобили».

Новые правила уже начали действовать в Китае и пока затрагивают только автомобили, проданные на местном рынке.

Новая гарантийная политика охватывает пять моделей, представленных на китайском рынке: кроссоверы Tiggo 8, Tiggo 7, Tiggo 5x (в России он продается под названием Tiggo 4), Tiggo 3x (также известный как Tiggo 2) и седан Arrizo 5. В компании обещают, что пожизненную гарантию на мотор получат и все последующие модели марки.

О бессрочном гарантийном обслуживание двигателей Chery объявили в конце февраля, однако в программе также смогут участвовать владельцы автомобилей, купленных с 1 января 2020 года.

Chery выпустила около 8,8 миллиона моторов, в том числе популярный агрегат 1.6 TGDI, которым комплектуются большинство моделей марки. В обозримом будущем запустят производство двигателей 1.5TGDI и 2.0TGDI, а также появится гибридная силовая установка DHT Hybrid.

В России на двигатели Chery действует гарантия три года года или 100 тысяч километров пробега, а на другие компоненты компания дает гарантию сроком пять лет или 150 тысяч километров пробега. Однако и в нашей стране марка тоже экспериментировала с гарантийными условиями: например, в 2018 году Chery продлила гарантию на двигатель до миллиона километров, однако с оговоркой, что отремонтировать или заменить агрегат по гарантии можно только «в пределах срока службы автомобиля», то есть в течение пяти лет после его продажи.

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