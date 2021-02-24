В "серую" зону карантина ЕС не попадает Украина

По его словам, во всех областях тестирование за последние 7 дней превышает 300 на 100 тысяч населения.

"Сегодня в Украине нет ни одной области, которая бы по уровню тестирования попадала в "серую" зону по индикатору ЕС", - сообщил он.

Отметим, по решению Еврокомиссии, в "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч.

Также в ЕС ввели "темно-красную" зону, она будет касаться тех регионов, "где вирус на очень высоком уровне". Регион окажется в этой зоне, если в течение двух недель там будут сообщать о более 500 случаях инфицирования на 100 тысяч человек.