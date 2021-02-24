Лукашенко заявил что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него

По его словам, его сын при избрании главой НОК не будет государственным служащим.

"Много ж вы слышите разговоров: транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему, как минимум, передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", - сказал Лукашенко.