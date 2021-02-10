Дело, в котором фигурировал Байден законно закрыли в Украине

Украинский суд подтвердил, что полиция на законных основаниях закрыла уголовное дело, в котором фигурировал нынешний президент США Джо Байден.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины .

Сообщается, что дело было закрыто 23 сентября 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

С этим решением не согласился бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, который подал в суд на дознавателя полиции. Вчера, 25 февраля, суд отказал ему в удовлетворении жалобы.

"Полиция закрыла дело на законных основаниях", - добавили в МВД.

Отметим, речь идет об уголовном деле №62020000000000236. В нем Шокин утверждал, что Байден на посту вице-президента США якобы вмешивался в его деятельность и требовал уволить украинского генпрокурора из-за дела в отношении компании Burisma и его сына Хантера Байдена.