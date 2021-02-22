Вакцинация индийской вакциной проваливается. Пострадавшие от возможных последствий не получат никаких компенсаций

Вакцинный кейс проваливается полностью.

На западной Украине от общего количество врачей делает прививку всего 10-15%. На это влияют такие факторы. Кроме того, что вакцина «непроверенная», так ещё «фирма», которая завезла эту вакцину является «прокладкой» и все кто пострадает от «возможных последствий» не сможет получить компенсации.

Наш МОЗ даже не удосужился сделать заявление, что если вдруг не дай бог произойдёт такой случай, то государство или фирма поставщик берет на себя все расходы и выплаты.

Как поясняет наш источник, в ОП и МОЗ, даже не рассматривают такой вариант, так как нацелены на сокрытия данной информации. Источник указал, что так как эта вакцинация добровольная, то никто выплачивать вдруг пострадавшим ничего не будет. Сами виноваты, сами согласились.

Хотя кейс со страховкой от возможных последствий от «неудачной вакцинации», мог бы добавить доверия в обществе к вакцинному кейсу.

Из-за массового отказа врачей вакцинироваться индийским препаратом на Банковой хотят принять законопроект об обязательных прививках. Законопроект предполагает обязательную вакцинацию за отказ от которой будут конфисковывать имущество и ограничат доступ к образованию. В тот момент когда по всей стране медики отказываются от вакцинации индийским препаратом, они первые как профессионалы понимают, что ставить на себе эксперименты нет смысла наша власть хочет сделать вакцинацию обязательной.