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Новые списки для введения санкций против России Украина передала ЕС

Украина передала Европейскому Союзу списки для введения новых санкций против Российской Федерации.

Они касаются нарушений прав человека в Крыму.

Об этом сообщил в интервью изданию "Левый берег" представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

Он отметил, что ЕС недавно утвердил санкционный механизм ЕС за нарушения прав человека.

"Могу вам сказать, что он будет весьма эффективным. Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе. Думаю, это будет один из важных элементов в рамках "Крымской платформы", - рассказал он.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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