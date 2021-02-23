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События Сегодня, 19:1046
Грабежи, угоны, "Правый сектор". Досье на Демчука: кто помогал Стерненко похищать и пытать человека

Одна из главных новостей недели - это тюремный приговор для одесского праворадикала Сергея Стерненко. Ему дали семь лет за разбойное нападение на депутата одного из местных райсоветов Сергея Щербича.

Оно произошло еще в 2015 году. Но дело смогли довести до приговора только сейчас.

Вердикт суда вызвал протесты националистов и примкнувшего к ним Порошенко. Они считают, что Стерненко невиновен и дело - политическое. В среду сторонники Сергея штурмовали Офис президента, и в субботу обещают сделать это опять.

Впрочем, о "невиновности" Стерненко красноречиво говорят материалы дела, которые недавно публиковала "Страна". А оппоненты протестующих выдвигают еще один аргумент: почему те настойчиво требуют "волю Стерненко" и начисто забыли о его подельнике, которому тем же приговором определен такой же срок? 

Речь о бывшем соратнике Стерненко по "Правому сектору", которого зовут Руслан Демчук. Ему тоже дали семь лет за нападение на депутата - но его освобождения никто почему-то не требует.

"Страна" выяснила, кто это такой.

Рецидивист из "Правого сектора". Кто такой Руслан Демчук

Судя по справке МВД, которую получила в свое распоряжение "Страна", подельник Стерненко еще до Майдана был неоднократно судим. Текст справки по подельнику Стерненко приводим в конце материала.

Судя по этой справке, Руслан Демчук стал членом одесского "Правого Сектора" уже после освобождения из тюрьмы, отсидев четыре с половиной года (с 2006 по 2009) по тяжелым статьям уголовного кодекса - грабеж с физическим насилием, угон автомобиля и нарушение административного надзора после отбытия наказания.

Именно Демчук в апреле 2015 года выманил на встречу со Стерненко депутата Щербича (на фото), которого они потом всю ночь избивали в подвале.

Грабежи, угоны, "Правый сектор". Досье на Демчука: кто помогал Стерненко похищать и пытать человека

Также "Страна" получила в распоряжение фото Сергея Щербича после того, как его похитили - на снимках хорошо видны раны от выстрелов из травмата, а также синяки на лице депутата.

Грабежи, угоны, "Правый сектор". Досье на Демчука: кто помогал Стерненко похищать и пытать человека

Но вернемся к Руслану Демчаку.

Уже после Майдана в 2014 году, то есть будучи "правосеком", подельник Стерненко еще дважды попадал под суд. По одной и той же мошеннической статье - ч.3 ст.358 - подделка документов. Демчук вместе с подельником наладил изготовление фальшивых справок с места работы и о зарплате. А другие мошенники получали по этим документам кредиты в банках.

Впрочем, по этим статьям, вполне в духе 2014 года, когда судьи откровенно боялись молодчиков из различных радикальных организаций, Руслан Демчук получил только условное наказание - три года лишения свободы с одним испытательным годом. То есть в тюрьму не сел.

Помимо этих судимостей, Руслан Демчук подозревался в нанесении телесных повреждений не только депутату Щербичу, а также в сбыте наркотиков. Уголовные производства по этим подозрениям были открыты в 2015-2016 годы, однако до суда не дошли.

Справка МВД по Демчуку. Полный текст

"Демчук Руслан Сергеевич, 20.04.1979 года рождения, уроженец г. Березовка Одесской области, гражданин Украины, со средним образованием, зарегистрирован по адресу: Одесская область, Коминтерновский район, с. Александровка, ул ...

В 2015 году был членом ОО "Правый Сектор" в Лиманском районе, ранее судим приговором Коминтерниського районного суда Одесской области от 09.03.2006 по ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 289, ст. 395 на основании ст. 70 УК Украины к 5 годам лишения свободы, освобожден 14.07.2009 условно - досрочно, не отбыв до конца срока 6 месяцев 29 дней.

ч. 2 ст. 186 - грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

ч. 2 ст. 289 - незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или соединенные с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные с проникновением в помещение, или если они нанесли значительный материальный ущерб, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

ст. 395 - самовольное оставление лицом места жительства с целью уклонения от административного надзора, а также неявки без уважительных причин в определенный срок к избранному месту жительства лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы - наказываются арестом на срок до шести месяцев.

Приговором Суворовского районного суда г. Одессы от 18.11.2014 по ч. 3 ст. 358 УК Украины к 3 годам лишения свободы, освобожден с испытательным сроком на 1 год. 

Ч.3 ст.358 УК Украины - подделка официального документа, который выдается предприятием, учреждением, организацией, а также сбыт такого документа, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц.

За аналогичные преступления Демчук осужден приговором Суворовского районного суда г.. Одессы от 20.11.2014 и от 17.12.2014 по ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Обвинение: Демчук Р.С. самостоятельно и с помощью получал анкетные данные лиц, которым необходимо было изготовить заведомо поддельные справки об их доходах, после чего передавал их своему знакомому в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, который изготовлял эти справки от имени различных предприятий, учреждений, организаций, в которые вносил заведомо ложные сведения о месте работы, заработной плате, после чего передал их Демчуку Р.С, который самостоятельно или через других лиц передавал заказчику, для получения потребительских кредитов".

Причины нападения на Щербича

Интересно, что за похищение Сергея Щербича судили только Стерненко и Демчука. Хотя, судя по показаниям депутата и свидетелей, в его похищении участвовало еще двое неизвестных. Их видела женщина в селе Фонтанка, через которое перевозили похищенного Щербича.

А когда депутата привезли в подвал - скорее всего на базе "Правого Сектора" в Одессе - к пыткам и избиениям подключились еще несколько человек.

То есть за кадром правоохранителей осталось как минимум около пяти участников этой истории. Которые вместе со Стерненко и Демчуком издевались над депутатом.

К слову, о причинах этих издевательств. Суд точных мотивов не установил, ограничившись лишь констатацией факта, что Стерненко не разделял политических взглядов Щербича (мол, тот участвовал в Антимайдане). Но конфликт, как выяснила "Страна", оказался глубже.

Сергей Щербич был директором Фонтанского дома культуры. А также главой общественной организации "Охрана общественного порядка и государственной границы "Комитет С". В 2015 году он стал депутатом Коминтерновского районного совета Одесской области.

Ходят слухи, что своей победой на выборах он перешел дорогу выдвиженцам от тогдашнего руководства района. Как раз накануне похищения Щербич должен был получить удостоверение депутата.

Как известно из материалов дела, главным требованием Стерненко, Демчака и других похитителей к Щербичу был отказ от выборной должности. То есть нельзя исключать политический заказ против Щербича, который и выполняли "правосеки" из окружения Стерненко. 

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Теги: news, новости, Украина, Руслан, Демчук, Стерненко, 7dniv, 7dnivinfo  
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Грабежи, угоны, "Правый сектор". Досье на Демчука: кто помогал Стерненко похищать и пытать человека
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