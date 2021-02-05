Возможные побочные эффекты после COVID-вакцинации назвали в Минздраве

В случае их возникновения он посоветовал обращаться к семейному врачу.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты, которые могут возникать после вакцинации от коронавируса.

Как пообещал Ляшко, Министерство здравоохранения будет сообщать обо всех случаях неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса в Украине.

"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие вследствие иммунизации. Мы будем сообщать о всех неблагоприятных событиях, которые возникают", - сказал он.

По словам санврача, после вакцинации от коронавируса могут возникать такие побочные эффекты:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

"Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, встречаются в 5-7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион. В Украине пока нет (случаев анафилактического шока - ред.)", - добавил Ляшко.