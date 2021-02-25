Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выразила убеждение, что Украина сможет вернуть большую часть убытков в деле ПриватБанка.
По ее словам, процессы продолжаются "на всех фронтах".
Об этом она рассказала в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".
Венедиктова добавила, что процессы идут и в уголовной юстиции, и в хозяйственных судах.
"Может, это будет не так быстро, как нам всем хочется. Может будет не вся сумма, которую мы отмечаем - 5,5 миллиардов - но большая часть стопроцентно вернется. А, может, потом после компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернем и остальные еще и с компенсацией государства", - сказала генпрокурор.
Напомним, в среду Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления Приватбанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен. На следующий день он вышел, использовав эту возможность.