В FDA рекомендовали одобрить вакцину Johnson&Johnson в США

Ее можно использовать людьми старше 18 лет.

Эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США рекомендовали одобрить применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Консультативный комитет по вакцинам и биологическим продуктам единогласно проголосовал за одобрение вакцины.

Для прививки вакциной Johnson & Johnson нужна только одна доза, а не две, как в случае со другими вакцинами. Сейчас в США разрешено применение двух вакцин: от компании Pfizer и BioNTech, а также от американской компании Moderna.

5 февраля компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в США. Поставки готовы начать сразу же после того, как получат разрешение.