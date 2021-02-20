Данилов заявил что Украина не боится реакции Путина на санкции против Медведчука

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не боится шагов российского президента Владимира Путина в ответ на санкции в отношении его кума Виктора Медведчука.

Он добавил, что украинцы – не русские и имеют генетическую волю к свободе.

"То, что делает этот господин (Путин – ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей, чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Так, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года", - заявил Данилов.