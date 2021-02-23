Массовый протест в поддержку Стерненко проходит под Офисом президента

Сегодня, 27 февраля, под Офисом президента Украины в Киеве проходит массовый протест в поддержку активиста Сергея Стерненко. На этой неделе его приговорили к семи годам тюремного заключения.

Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.