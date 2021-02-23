Массовый протест в поддержку Стерненко проходит под Офисом президента

Сегодня, 27 февраля, под Офисом президента Украины в Киеве проходит массовый протест в поддержку активиста Сергея Стерненко.
На этой неделе его приговорили к семи годам тюремного заключения.
Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.
На улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требует освободить Стерненко. Но люди постоянно прибывают.
Полиция усиленно охраняет порядок под Офисом президента, но кордоны не выставлены. Акция проходит мирно прямо под стенами ОП, столкновений с правоохранителями нет.