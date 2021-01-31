Памятные мероприятия в день в годовщины убийства Немцова проходят в Москве

В Москве проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.
Он был застрелен на мосту напротив Кремля 27 февраля 2015 года.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений
В возложении цветов на Большом Москворецком мосту учавствовали посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а так же временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюза.
В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в исполнении преступления пятерых человек, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.